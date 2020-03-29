ميرنا وليد - بيروت - كتب النجم العالمي ​توم هانكس​ على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :" مرحبًا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أميركا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي، شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، إذ أتاحت رعايتهم وتوجيههم لنا أن نعود إلى الولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لكل من أرسل لنا تمنيات طيبة بالشفاء، وأنا وزوجتي ريتا ويلسون نقدر ذلك كثيرا".

وكانت قد التقطت عدسات الكاميرات صوراً لتوم هانكس وزوجته ريتا ويلسون في لوس أنجلوس يوم أول من أمس بعد فترة وجيزة من هبوط الزوجين في مطار في المدينة المذكورة.

ويأتي الأمر بعد قضاء توم وريتا أكثر من اسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وكان قد تواجد هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 آذار/مارس آذار أنه وزوجته أُصيبا بالكورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودته إلى أميركا..هذا ما قاله توم هانكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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