خاص الفن – ميلاد يوسف عن تجربته السينمائي: الفيلم جريء ويحمل شغف وهمّ

ميرنا وليد - بيروت - بعد توقف تصوير مسلسل "​سوق الحرير​" بسبب قرار الحكومة السورية بإيقاف تصوير كافة المسلسلات للحد من انتشار فيروس كورونا، يقطن الممثل السوري ​ميلاد يوسف​ في منزله إلى جانب أفراد عائلته بعيداً عن انشغالات الحياة والعمل.

صاحب شخصية "عصام" في "باب الحارة" أنهى مؤخراً مشاركته في الفيلم الروائي القصير "عنها" مؤدياً دور الضمير، ضمير ممثلة نجمة تعيش مجمل تفاصيل الحياة بحسناتها وسيئاتها، تتعرض لاضطهاد لا تستطيع البوح فيه، ليتولى الضمير المهمة قولاً وفعلاً.

وفي تصريحه لموقع "الفن" قال إن الفيلم جريء، ويحمل شغف وهمّ امرأة ووطن..وهمّ رجل، وتجربتي به مميزة جداً، وذهبنا في هذه التجربة إلى الحد الأقصى من الجنون.

وأضاف: نحن بحاجة لهذه النوعية من الأفلام التي ترمز لشيء بعيداً عن الكلام المباشر.

يشار إلى أن ميلاد يوسف سيطل خلال شهر رمضان بعملين هما "سوق الحرير" و"​الحب جنون​".

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