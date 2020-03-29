سليم عساف:لقد أتى ما يبيدنا من دون سلاح

ميرنا وليد - بيروت - كتب الفنان اللبناني ​سليم عساف​ على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً أورد فيه لطالما الإنسان اعتقد أن الحروب هي التي تنهي المستقبل إلى أن أتى هذا الوباء ليثبت أنه قادر على إبادتنا من دون سلاح".

وفي المنشور حرفياً:"إعتقدنا لفترة طويلة، أنّ الحروب هي التي تقتلع الأحلام والمشاريع والمستقبل، إلى أن أتى ما هو أعظم، ويبيدنا من غير سلاح. فاعتبِر يا إنسان، أنّ كلّ ما عليها فان، وما الحياة إلّا محبّة، غفران وعطاء."

من ناحية أخرى كان قد وجه سلي تحية من القلب لطاقم مستشفى رفيق الحريري الطبي و الصليب الأحمر اللبناني، وكتب:"يا عيون سهراني ما بتنامي .. إنتو أمل هالناس قدامي .. ولو ما لقيتو بقى كمّامات قلبي لبِسوا، عالتم كمّامي"

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