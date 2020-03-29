فن ومشاهير

تراند اليوم : بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير – صور

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فارس طارق 0 تبليغ

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وصل منذ قليل الفنان هاني رمزي برفقة نقيب الممثلين أشرف زكي والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة إلهام شاهين إلى كنيسة العذراء بمدينة نصر لتشييع جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم.

ورحل جورج سيدهم عن عالمنا يوم الجمعة 27 مارس عن عمر يناهز الـ82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات الدعائية، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي ‏مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده ‏خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة‎.‎

بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

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بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

بسبب الكورونا .. جنازة جورج سيدهم بدون جماهير - صور

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