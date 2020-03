تراند اليوم : منصة WAVO تقدّم أفضل 30 فيلم ومسلسل لقعدة البيت

كشفت WAVO، منصة البث عبر الإنترنت من OSN، عن تقديم مجموعة من الأفلام والمسلسلات العربية والمدبلجة والمترجمة لتمنح عملائها خيارات مميزة للتسلية خلال فترة بقائهم في المنزل.

ونستعرض فيما يلي أفضل أفلام ومسلسلات تقدّم الترفيه الذي يحتاجه عملاء المنصة في هذه المرحلة.

الأفلام:

أثناء متابعة أفلام توم هانكس، تمنّوا له الشفاء سريعاً

The Green Mile – دراما يروي الفيلم حكاية خارقة للطبيعة تدور حول حكم الإعدام، حيث يمتلك العملاق اللطيف، مايكل كلارك دنكان، قوة غامضة لشفاء أمراض الناس ويحاول رئيس الحرس توم هانكس مساعدته لمنع تنفيذ حكم الإعدام به.

Captain Phillips – فيلم دراما مبني على قصّة حقيقية لاختطاف ميرسيك ألاباما، عام 2009، من قبل القراصنة الصوماليين، الذين قاموا بأخذ الكابتن ريتشارد فيليبس رهينة حينها.

Saving Mr. Banks – فيلم كوميدي يحكي كيفيّة إقناع والت ديزني، الذي يقوم بدوره توم هانكس، للكاتبه باميلا ليندون ترافرز، التي تلعب دورها إيما تومسون، منحه حقوق عمل فيلم عن رواياتها ماري بوبينز، وكيف أدرك أن فصلاً مهماً من حياة ترافرز هو المفتاح لإتمام الصفقة.

Toy Story 1 – فيلم رسوم متحركة عن دمى آندي الطفل الصغير والتنافس بين دمية راعي البقر ودمية الحارس الفضائي ذو التقنيات العالية، حيث يصبح هذا التنافس على المحك عندما يتم تهديد سلامة جميع ألعاب آندي.

Toy Story 2 – بعد أن أصبح وودي قطعة ثمينة ونادرة بسبب توقف إنتاج نموذجه، تتم سرقته من قبل جامع ألعاب طمّاع. وحينها يحاول صديقه باز لايت وبقية الدمى إنقاذه قبل أن يعود آندي من المعسكر الصيفي.

Toy Story 3 – قبل أن يغادر آندي إلى الجامعة، يتم إرسال ألعابه عن طريق الخطأ إلى مركز للرعاية بدلاً من العليّة، فيعمل وودي على إقناع رفاقه من الألعاب الأخرى بالعودة معه إلى المنزل لأن آندي لم يتخلى عنهم.

راشد ورجب – يتعرض شاب إماراتي ثري وعامل توصيل وجبات سريعة مصري لحادث غريب أثناء توجههما للعمل، يؤدي الحادث الى تبادل أجسادهما، فيكتسب كل منهما منظوراً مختلفاً عن حياة الآخر، مما يجعلهما يبحثان بشكل يائس عن طريقة للعودة إلى حياتهم الأصلية.

It must be heaven – يسافر مخرج الأفلام إيليا سليمان إلى عدّة مدن ليواجه نفس المشاكل التي كان يواجهها في وطنه فلسطين.

ومن أحدث أفلام الأطفال: Incredibles 2, The Secret Life of Pets 2, How To Train Your Dragon: و Hidden World من بين الكثير غيرها

Moana – فيلم رسوم متحركة من إنتاج ديزني يحكي قصّة المستكشفة الصغيرة موانا (صوت أولي كروفاليو) التي تتحد مع المخلوق الأسطوري ماوي (صوت دوين جونسون) لإيجاد جزيرة أسطورية، ويستكشف الاثنان أراضٍ مذهلة ويصادفون مخلوقاتٍ بحرية رائعة في رحلتهما.

عسل أسود – يعود شاب مصري إلى مصر بعد أن عاش في أمريكا لمدة 20 عاماً، حيث يواجه صعوبات في التأقلم مع الاختلافات وخاصّة بعد أن يفقد جواز سفره وكلّ نقوده ويبقى عالقاً في مصر.

وللمزيد من الترفيه، توفر الشبكة مجموعة من أفلام Hallmark movies ، تتضمن:

Love, Of Course – فيلم كوميديا رومانسية – تقوم إحدى الأمهات باللحاق بابنتها إلى الجامعة حيث تحصل على عمل في الحرم الجامعي. وعندما تقابل أستاذاً جامعياً ذو شخصية جذابة، تبدأ بالتعرّف أكثر على نفسها واكتشاف حياةٍ خاصّة بها.

Love Struck Café – فيلم دراما رومانسية – يتوجّب على ميغان كوين، وهي مهندسة معمارية طموحة، إنجاز العديد من المهام وفي الوقت ذاته يكون عليها أن تتعامل مع عودة حب طفولتها، جو، الذي حطم قلبها سابقاً.

Love, Take Two – فيلم رومانسي – تقوم ليلي بإخراج برنامج حفل زفاف واقعي، لكنّ عالمها الناجح ينقلب رأساً على عقب عندما يكون حبيبها السابق، سكوت، هو العريس في البرنامج. ويتوجب على ليلي العودة إلى ماضيها لكي تتمكن من إيجاد النهاية السعيدة لقصتها.

Love to the Rescue – فيلم رومانسي يحكي قصة أم عازبة وأب عازب يتواجهان عندما يختار طفلاهما رعاية نفس الكلب. وعندما يتفقان على رعاية مشاركة للكلب، يعمل كلّ من كيت وإيريك على توفير منزل مثالي للكلب على الرغم من اختلاف شخصياتهما.

Picture Perfect Mysteries: Newlywed and Dead – جريمة – تكون آلي، مصورة حفلات زفاف، في إحدى الحفلات عندما يُقتل العريس، دون أن يرى أحد من أطلق النار. ويكون أخ آلي الحبيب السابق للعروس وبذلك يصبح مشتبهاً به. هل ستتمكن الشرطة أو آلي وأصدقاؤها من إيجاد القاتل؟

Picture Perfect Mysteries: Dead Over Diamonds – جريمة – يقوم كلّ من آلي والمحقق سام بالتحقيق في سرقة عقدٍ قيّم مما يقودهما إلى مجموعة من الأخطار ويعرّض حياتهما للخطر.

Rome in Love – رومانسي – تحصل ممثلة غير مشهورة على دور أحلامها في روما. وبالاشتراك مع صحفيّ أمريكي، تكتشف مفاجئات عن الحب والحياة في المدينة الخالدة.

The Perfect Catch – دراما – عندما يعود حبيبها السابق، لاعب كرة السلة المشهور شيس تاينور، إلى المدينة، تجد جيسيكا باركر الحافز لإعادة تجديد مطعمها الذي يعاني صعوبات عديدة. وتستلهم من ماضيها لتحقق النجاح في المستقبل.

Truly, Madly, Sweetly – دراما رومانسية – لطالما تمنّت نتالي، وهي صاحبة شاحنة لبيع الكب كيك، أن تحصل على مخبزها الخاص. ولطالما أراد إريك أن يحصل على عمله الخاص. وعندما يجتمع الاثنان بسبب ميراث، لا يمكن تخيّل ما يخبئه القدر لكلّ منهما.

Winter’s Dream – دراما رومانسية – يُطلب من لاعبة التزلج على الجليد المحترفة السابقة، كات، أن تقوم بتدريب متزجلة صغيرة تُدعى آنا، حيث تجد الحب مع والد الطفلة الأرمل، تاي.

المسلسلات والعروض:

تمّ إعادة تسمية البرنامج اليومي إلى “The Social Distancing Show” (برنامج التباعد الاجتماعي) ، وهو برنامج حائز على جوائز ويلقي الضوء على العناوين الرئيسية اليومية من منظور واقعي. وبمساعدة “أفضل فريق إخباري” يقوم تريفور نوح بتغطية أهم القصص الإخبارية في السياسة والثقافة وغيرها من المواضيع.

غراند هوتيل (بالعربي) – دراما جريئة تجري أحداثها في آخر الفنادق التي تمتلكها أحد العائلات على شاطئ ميامي المتعدد الثقافات. ويستمتع الضيوف الأثرياء بالرفاهية والمظهر الخارجي المثالي الذي يُخفي داخله الفضائح والديون المتصاعدة والأسرار التي تنكشف تباعاً.

SNL بالعربي – النسخة العربية من البرنامج الأمريكي الأسطوري Saturday Night Live عرض لأفضل المواهب الكوميدية والموسيقية في المنطقة، خيارات لا تفوت من الكوميديا المتنوّعة والعروض الموسيقية.

الحب ورطة – تعيش عائشة حياة صعبة مع عائلتها، إلّا أنها دائما متفائلة لأنها تمتلك الحبيب المثالي، بيرك. من ناحية أخرى، كرم هو ابن المدير الذي تعمل لديه عائشة ويخطط ليصبح رجل أعمال ناجح. لكنّ كل الخطط تفشل عندما يلتقي كرم وعائشة.

كذبة بيضا – كوميديا رومانسية من بطولة طوني عيسى وجيسي عبدو ووسام صباغ، تحكي قصة الحب الذي يبدو مستحيلاً بين عمر وميرا. هل سيتمكن الحب الحقيقي من تجاوز كافّة العقبات؟

Hung – يضطّر ري دريكر، مدرّب كرة سلة في منتصف العمر ومعلّم في المدرسة الثانوية، لإيجاد مصدرٍ بديلٍ للمال. ويقوم بتوظيف مميزاته الجسدية الاستثنائية بمساعدة شريكته الجديدة، تانيا.

The Office – كوميديا لاذعة عن مكان العمل تعرض قصص حياة مجموعة من الشباب ومتوسطي العمر. حيث يناقشون أمور حياتهم الشخصية ويتشاركون الهموم بينما يلقون الضوء على سياسات المكتب، التي نتشارك بها جميعاً.

High Maintenance – مسلسل درامي كوميدي عن رجل توصيل ممنوعات وزبائنه في مدينة نيويورك.