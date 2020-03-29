تراند اليوم : عاجل|| كورونا يغيب اعلامية شهيرة وحزن واسع يخيم على الوسط الاعلامي

أعلن إبراهيم بدر – مذيع قناة العربية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن وفاة الإعلامية المغربية ليلى طرازيم، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وكتب إبراهيم بدر، في تغريدته على تويتر:

“تلقيت اليوم خبرا صادما عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي1 تيفي بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رحمك الله يا ليلى والهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان”.

وتفاعل متابعو ابراهيم بدر، مع تغريدته بشكل واسع متأثرين من وفاة أول إعلامية عربية بسبب الفيروس المميت كورونا المستجد – كوفيد 19، داعين لها بالرحمة.