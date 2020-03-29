شاهد.. شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال!

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 03:54 مساءً - أطلت الفنانة شمس الكويتية في بث مباشر عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اجابت على أسئلة متابعيها.

وردا على سؤال من احدى المتابعات التي قالت أن زوجها في المغرب ولا يقدر ان يرجع بسبب الاوضاع الحالية وتخاف عليه من المغربيات، دافعت شمس عن المغربيات مستنكرة وصفهن بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال.

وقالت شمس: “المغربيات يسحرون بجمالهن المغربية تسحر تكون ملكة جمال ومستحيل ما تعرف تطبخ” وتابعت “هو الرجل يحب الامرأة الجميلة وتعرف تطبخ وتهتم بجسدها وبالخلطات وبالعطور”.

كما أشادت شمس بخفة دم المغربيات قائلة “فيهم خفة دم فظيعة” وتابعت “الرجل لما تجيه امرأة خفيفة دم وتطبخ وجميلة وريحتها حلوة وياكل من يدها وتكويله هدومه” واضافت “هذه الامور ما يلاقيها بحياته ولو لقاها عنده حيطير تسع ساعات ويروح للمغربيات”.