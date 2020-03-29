وفاة الفنان أحمد عبادة بعد صراع مع المرض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي مساء السبت 28 مارس الفنان المصري أحمد عبادة، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية على موقع “فيس بوك” عن خبر الوفاة، بينما لم تعلن النقابة حتى الآن عن موعد الجنازة والعزاء.
الراحل مخرج وممثل، درس في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وعمل مساعد مخرج في أعمال شهيرة منها “امرأة من زمن الحب، وجمهورية زفتى، وسامحوني ماكنش قصدي”.
كما شارك ممثلا في عدة أعمال منها: “أبناء ولكن، وأخويا هايص وأنا لايص، شباب سبايسي، وﺳﻴﺖ ﻛﻮﻡ جوز ماما ج1”، ولن أمشي طريق الأمس، وبوابة المتولي.
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