وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان الكويتي القدير سليمان الياسين، فجر الأحد 29 مارس، بعد صراع مع المرض.

عدد كبير من نجوم الفن الخليجي نعوا الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، ومنهم الفنان طارق العلي، والفنانة مي البلوشي، والفنانة شيماء سبت، والفنانة غدير السبتي، والفنان داوود حسين، وغيرهم.

وكان الفنان الكويتي الكبير سليمان الياسين قد نقل مؤخرا للعناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، وذلك إثر إصابته بجلطة.

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الفنان الكويتي طارق العلي نشر صورة للفنان سليمان الياسين، على حسابه بموقع “تويتر”، وعلقّ قائلاً: “تعرض الأخ العزيز الفنان سليمان الياسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الأميري، نسألكم الدعاء ما تشوف شر يابوسارة”.

الإعلامية الكويتية مي العيدان كشفت أن الياسين تعرض لجلطة دون أن تحدد نوعيتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “يرقد الفنان سليمان الياسين في العناية المركزة بمستشفى الأميري عصر الْيَوْمَ بعد تعرضه بجلطه.. ادعوله فلا يرد القضاء سوى الدعاء”.

وسليمان الياسين ممثل كويتي، بدايته الفنية كانت خلال المسرح في عام 1968 وذلك بعد أن انضم «لفرقة مسرح الخليج العربي»، وكان قبلها يشارك بأعمال المسرح المدرسي، وعمل خلال مسيرته الفنية بالعديد من الأعمال التي تنوعت ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، بالإضافة إلى أنه قام بكتابة عدد من الأعمال الفنية. وعلى جانب آخر فإنه عمل في تلفزيون الكويت حتى وصل إلى منصب مراقب إدارة الدراما، وبعدها تقاعد.

درس في فرنسا الأدب الفرنسي الحديث، وبعدها دخل إلى «كلية الآداب والفنون» في جامعة باريس، وحصل على ليسانس في «معهد بوليتكنيك للفنون السينمائية».