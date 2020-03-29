نسرين طافش لم تسلم من الانتقاد حتى في طفولتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق عددٌ من نجوم الفن في سوريا تحديا جديدا يتناسب مع أجواء الحجر الصحي الذي يعيشه العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد؛ إذ قام كل فنانٍ بنشر صورة له من طفولته، ولاحقا نقل التحدي إلى عدد من زملائه.

وكانت الفنانة السورية أمل عرفة قد نقلت التحدي إلى زميلتها نسرين طافش، التي بدورها نشرت صورتها عبر حسابها الخاص في إنستغرام إلى جانب شقيقتيها وكتبت معلقة: "قبلت التحدي من النجمة أمل عرفة والنجمة ساندي وهي صورتي أنا و صغيرة مع نور عيوني أخواتي رانيا وياسمين ..عرفتوني مين فيهم تلميح: أخواتي سبعة وأنا رقم تمانية آخر العنقود شفتو كيف شاطرين وحلوين و#قاعدين_بالبيت"، ناقلة التحدي إلى الفنان مصطفى الخاني".

وأثارت الصورة حالة من البلبلة والتعليقات التي لم تخل من الانتقاد والسخرية من نسرين بين الجمهور، الذي تداول الصورة على نطاق واسع عبر صفحات إنستغرام.

ودارت معظم التعليقات حول اختلاف شكل طافش تماما عن اليوم، فأشار البعض إلى أن عمليات التجميل قد صعبّت التعرف عليها من بين أخوتها وأن ملامحها قد اختلفت بشكل جذري.

إلا أن البعض رأى أن الفنانة السورية لم تختلف كثيرا عن الطفولة، وأن ملامحها ما زالت تتمتع بالبراءة نفسها، وأن الشبه الكبير بينها وبين شقيقتيها ربما هو سبب صعوبة التعرف عليها.

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ولم يمر الأمر من دون مهاجمة طافش واستذكار بعض الإشاعات والأخبار التي انتشرت حولها في السنوات الأخيرة، وأبرزها أنها تسببت بانفصال الفنانة السورية ديمة بياعة عن زوجها السابق تيم حسن؛ إذ إن أحد التعليقات جاء على النحو الآتي: "سهل نعرفك كلهم بطلعوا ع الكامير وانتي على المصور".

وشعر عدد كبير من محبي النجمة السورية بحيرة من معرفتها؛ إذ انقسمت التعليقات ما بين الفتاة التي بالوسط والصغيرة على اليسار، لكن تلميح طافش بأنها أصغر شقيقاتها يؤكد بأنها الطفلة المتواجدة على اليسار بحسب ترجيحات الجمهور، الذي بات يترصد لنسرين في كل لحظة!

وكانت طافش كغيرها من النجمات والمشاهير قد نصحت جمهورها قبل مدة ببعض الأمور التي يمكنهم القيام بها في الحجر، مثل القراءة والرقص، والصيام عن الكلام على حد قولها.