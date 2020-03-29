تراند اليوم : بنت ابو ظافر باب الحارة قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد وانصدم !

فنون - 29/03/2020 15:39

الخليج 365 - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ولبنان صورا للفنانة السورية جانيار حسن والتي اشتهرت بتمثيل في مسلسل باب الحارة حيث جسّدت شخصية نعمة بنت ابو ظافر باب الحارة .

نجمة باب الحارة تستعرض «فخذيها» وتصدم الجمهور .. شاهد

واظهرت الصور المتداولة الاختلاف الكبير الذي اكتست فيه ملامح جانيار حسن او بنت ابو ظافر باب الحارة خلال السنوات الاخيرة بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها .

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بنت ابو ظافر باب الحارة تصدم جمهورها بظهور فاضح ..صور

وتعتبر جانيار حسن او بنت ابو ظافر باب الحارة من الفنانات السوريات اللائي تميزن من خلال تجسيد العديد من الشخصيات الفنية خلال الاعمال الدرامية .

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