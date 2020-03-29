تراند اليوم : شاهد كيف تواجه مي سليم كورونا مع شقيقاتها

فنون - 29/03/2020 15:02

الخليج 365 – نشرت الفنانة المصرية مي سليم مقطع فيديو عبر صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة شقيقاتها ميس حمدان ودانا حمدان.

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وقد ظهرت مي سليم مع شقيقاتها بأسلوب جديد وطريف من أجل التوعية و الحذر من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر وانتشر في جميع أنحاء العالم.

و قد ظهرن الشقيقات الثلاثة بارتداء الزي الصعيدي ووضعن شوارب واخذن يرقصن على انغام أغنية “سلم عليّ” الفلكلورية.

وقد علقت دانا حمدان على الفيديو قائلة: “ الفيرس جااااااي يا ابن الفرطوس منك له، خففو سلامات، خليكم في الدار لكلن”.

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وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ عبروا عن اعجابهم بالأسلوب الطريف المتبع في تقديم النصائح للمتابعين.

وقد أعجب المتابعين بالأسلوب الذي ظهر به الأخوات، اذ أنه كان ممميز ومختلف عن غيرها من الفنانين.