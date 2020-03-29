علاء مبارك يهاجم صحيفة ” الجارديان ” البريطانية ويشبهها بالفيروس

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 02:52 مساءً - هاجم ” علاء مبارك ” نجل الرئيس المصري الراحل ” حسني مبارك ” صحيفة الجارديان البريطانية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” متهما إياها بنشر الأكاذيب والشائعات كما وصفها بإنها تشبه الفيروس ولا تقل خطورة عن فيروس كورونا المسنجد .

وأرجع علاء مبارك السبب في ذلك إلى ما نشرته الصحيفة عن إصابة نحو 29 ألف مصري بفيروس كورونا وهو ما كذبته السلطات المصرية واتخذت قرارا بتعليق رخصة الجريدة في القاهرة يوم 17 من شهر مارس وطالبتها بنشر اعتذار عن ما نشرته بتقريرها طبقا لما تقضي به الأعراف الصحفية .

كما أشار إلى تقرير قديم كانت قد نشرته الصحيفة البريطانية في فبراير عام 2011 عن ثروة عائلة مبارك التي قدرتها بـ 70 مليار دولار أغلبها في بنوك بريطانية وسويسرية .

وكتب علاء مبارك في تغريدته قائلا : ” فيروس لا يقل خطورة عن فيروس كورونا فى سرعة الانتشار وربما يكون أخطر هو فيروس الجارديان .. من شائعة ال 70 مليار وكثير من الاكاذيب خرجت علينا الجريدة منذ أيام بوجهها القبيح ” .

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وتابع : ” تنشر بيانات وأرقام غير صحيحة ومضللة عن حجم انتشار كورونا بمصر و تعمد الإساءة لمصر كما حدث مرارا من قبل ” .