شاهد.. ايمان العميري في وصلة رقصة على “عود البطل”

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 02:52 مساءً - نشرت الفنانة التونسية ايمان العميري مقطع فيديو جديد لها تحت عنوان “الفقرة الجنونية” وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ايمان لعميري في الفيديو وهي ترقص على انغام اغنية “عود البطل” للفنانين المصريين حسن شاكوش وعمر كمال.

يذكر ان ايمان العميري، نجمة الموسم الخامس من برنامج “ستار اكاديمي”، كانت قد أثارت الجدل العام الماضي بعد ادعائها بأنها المهدي المنتظر حيث قامت بنشر عدة مقاطع فيديو تتحدث عن أنها المختارة وأن هدفها نشر السلام من أجل التوحيد قبل ان تتراجع وتعلن انها تعاني من مرض نفسي.