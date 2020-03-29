شاهد .. عزاء الفنان ” جورج سيدهم ” وحضور محدود لنجوم الفن

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 02:52 مساءً - تشهد كنيسة العذراء في مدينة نصر بالقاهرة اليوم الأحد تشييع جثمان الفنان الراحل ” جورج سيدهم ” الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز ال 81 عاما بعد صراع مع المرض .

وحضر إلى الكنيسة منذ قليل نقيب هيئة المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” برفقة الفنان ” هاني رمزي ” .. كما تواجدت الفنانة ” إلهام شاهين ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” التي ظهرت مرتدية كمامة على وجهها وقفازات في يديها .

يذكر أن عزاء الفنان جورج سيدهم شهد غياب نجوم الفن وهو ما صرح به أشرف زكي بإنه سيكون مقصورا على عدد محدود جدا من أسرته مع منع حضور الإعلاميين والقنوات الفضائية والصحفيين وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها مؤخرا لمواجهة فيروس كورونا .

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