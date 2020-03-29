شاهد .. فتاة سعودية ترتدي ” خوذة فضاء ” للوقاية من فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 02:52 مساءً - ظهرت المهندسة السعودية ” مشاعل الشميمري ” في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات ” تويتر ” بمظهر أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث ارتدت مشاعل الشميمري خوذة قديمة كالتي يستخدمها رواد الفضاء أثناء قيادتها لسيارتها وسيرها في أحد الطرقات بعد خروجها من منزلها في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأرجعت مشاعل التي تعمل في مجال هندسة الطائرات والمراكب الفضائية والصواريخ السبب من وراء قيامها بذلك هو لوقاية نفسها من فيروس كورونا المستجد بسبب نقص الكمامات .

وقالت في مقطع الفيديو : ” الحين أنا لازم أطلع وأنا ما عندي ماسك كل الماسكات اتقضت .. فقولت خلاص اجيب الخوذة حقي .. اشترتها من روسيا وهذه الخوذة بالظبط من أيام الاتحاد السوفيتي واستخدمت مع رواد الفضاء وهي حقيقية أصلية ” .

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وتابعت : ” أنا جاهزة علشان ما حدا يجيبلي أمراض وعندي ال gloves ” .

يذكر أن مشاعل الشميمري تعد أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” وذلك في ال 22 من عمرها .. وفي عام 2010 أسّست شركتها الخاصة لتصميم وصناعة الصواريخ وتطوير أبحاث خاصة في هذا المجال .