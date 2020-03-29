شقيق ياسمين عبد العزيز في رسالة غامضة : ” اللي فكر يبيعك مرة بيعه انت ألف مرة “

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 02:52 مساءً - يستمر الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” في إثارة الجدل بمنشوراته حيث نشر تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة دون أن يذكر الشخص المقصود بها .

فكتب وائل عبد العزيز في تغريدته : ” مفيش حد في الدنيا دي بيعمل أي حاجة غصب عنه .. اللي بيحبك هيقعد واللي بايعك هيرحل .. إوعى تفرض على حد أي شيء مهما كانت صلته بيك أو مدى قربه .. ومتستناش أي حاجة من أي حد غير ربك ” .

وتابع : ” واللي يحاول يخسرك ساعده ولو فكر يبيعك مرة بيعه أنت ألف مرة .. إوعى تبقى على حد أو لأي حد مهما كان في قلبك .. خليك بس مع اللي يدور على سعادتك ومصلحتك .. اللي بيعمل حسابك قبله .. اللي شايفك من أولوياته ” .

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وأضاف : ” إوعى تقبل تبقى احتياطي في حياة حد بس عشان بتحبه لو بقيت احتياطي عمرك ما هتنزل الملعب .. ومتقبلش بنص الكوباية يا تاخدها كلها يا مش عايزها .. دور بس على إسعاد نفسك ولما تسعدها الكل هيدور على سعادتك ” .

واختتم وائل عبد العزيز تغريدته قائلا : ” عندي سؤال : هو حد هيحب نفسك أكتر من نفسك ؟ لا أكيد طيب ما تجرب تحبها قوى ” .

وأثارت تلك الرسالة التساؤلات بين المتابعين حول إن كان يقصد بها شقيقته ياسمين عبد العزيز أم شخصا آخر .