وفاة الفنان سليمان الياسين أحد أعمدة الحركة الفنية الكويتية

توفي الفنان الكويتي سليمان ياسين فجر اليوم الاحد وذلك بعدما تعرّض​ لوعكة صحية نقل إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل، وأُدخل إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

الفنان الراحل سليمان الياسين، هو ممثل كويتي يعتبر أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية. كما حصد جوائز وتكريمات عديدة.

بدايته الفنية كانت خلال المسرح في عام 1968 وذلك بعد أن انضم «لفرقة مسرح الخليج العربي»، وكان قبلها يشارك بأعمال المسرح المدرسي، وعمل خلال مسيرته الفنية بالعديد من الأعمال التي تنوعت ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، بالإضافة إلى أنه قام بكتابة عدد من الأعمال الفنية. وعلى جانب آخر فإنه عمل في تلفزيون الكويت حتى وصل إلى منصب مراقب إدارة الدراما، وبعدها تقاعد.