فادي صبيح: توقيت الحجر المنزلي جاء مناسبا لأساعد زوجتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضح الفنان السوري فادي صبيح أن مواجهة المشكلات الصغيرة التي تأتي بسبب الجلوس بالمنزل أثناء الحجر الصحي أسهل بكثير من المشكلات الكبيرة التي نراها تصيب دول العالم والدول المجاورة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبتصريح خاص لـ"فوشيا"، قال صبيح إن الأمر المهم اليوم هو حماية الإنسان لذاته من أجل أن تعم هذه الحماية على جميع أفراد المجتمع بالرغم من حزن كل إنسان على مشاريعه التي كان يقوم بها ويعمل عليها وطموحه، لكن كل هذا بسيط وممكن من أجل الحفاظ على صحة الجميع.

وتحدث صبيح عن الأجواء التي يعيشها مع أسرته في ظل الحجر الصحي بأنها طبيعية ومميزة، فهم يشاهدون فيلما أو مسلسلا معا، مضيفا أن فترة الحجر الصحي جاءت بوقت مناسب للقيام بمساعدة زوجته بالأعمال المنزلية التي تأتي بين انتقال الفصول.

وأضاف صبيح أنه وأسرته يتبعون أساليب الوقاية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السورية لكن بشكل منطقي ومن دون مبالغة باستخدام المعقمات، موضحا أنه من المهم جدا إعطاء الجسم حقه لتقوم مناعته بدورها بحماية الجسم أيضا.

وقال صبيح إن إصدار مجلس الوزراء السوري قرار إيقاف تصوير الأعمال والمسلسلات جاء بالوقت المناسب من أجل حماية كوادر هذه الأعمال في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أنه كان من المفترض أن تساهم نقابة الفنانين بشكل أكبر بهذا الأمر.

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ووجه صبيح رسالة إلى كل محبيه ومتابعيه عبر "فوشيا" متمنيا عليهم الالتزام بالمنزل والتقيد بالإجراءات الوقائية التي تساهم بشكل مباشر بحمايتهم، مؤكدا أن كل التدابير الحاصلة حاليا هدفها هو حماية صحة الجميع من أجل ألّا تصل الأمور لتكون سوريا كالدول التي انتشر بها فيروس كورونا المستجد، وأكد أن بقاء الجميع بالمنزل مسؤولية كبيرة وعلى الجميع تحملها بحرص وجدية.

دراما 2020

وحول تأثر أعماله بجائحة فيروس "كوفيد-19"، قال صبيح إنه توقف عن تصوير شخصيته بمسلسل "بورتريه" مع جميع كادر العمل، وهو من إخراج باسم سلكا وتأليف تليد الخطيب وإنتاج شركة ايمار الشام، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

وتدور أحداث العمل الذي كان من المفترض عرضه في شهر رمضان المقبل بين فترة تسعينيات القرن الماضي والفترة الحالية، ويجسد صبيح به شخصية ضابط متقاعد متزوج ومطلق في أكثر من مرة بالرغم من أمنياته بالحصول على عائلة مستقرة، لكن عمله وطريقة حياته وتفكيره الخاطئ هي التي منعته من تحقيق ذلك؛ ما يؤدي لتدمير أسرته وابنته نتيجة المشاكل الكثيرة التي حصلت له بالماضي.

كما توقف صبيح أيضا عن تصوير مشاهده بمسلسل "سوق الحرير"، من إخراج مؤمن الملا وتأليف حنان المرهجي، وتدور أحداث العمل حول عدة قضايا اجتماعية بمرحلة الخمسينيات والستينيات، ومن المقرر أن يمتد المسلسل إلى عدة أجزاء.