الموت يخطف الممثل الكويتي سليمان الياسين

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""الخليج 365"" من بيروت: غيّب الموت الممثل الكويتي سليمان الياسين فجر اليوم عن 71 عاماً، إثر وعكةٍ صحية أدخلته العناية المركزة، حيث فارق الحياة.

ولقد ترك الراحل بصمة مهمة في عالم المسرح الكويتي الذي يُعتبَر أحد أعمدته كنجم فاعل تميّز بأعماله النوعية والهادفة. حيث انطلقت مسيرته الفنية مع المسرح الخليجي العربي، ثم عمل في التلفزيون والسينما بأدوارٍ لامعة حصد بفضلها عدة جوائز وتكريمات.

وكان "الياسين" قد تلقى علومه في جامعة باريس، لكن حب الوطن غلبه، فعاد إليه، وعمل في تلفزيون الكويت شاغلاً عدة مراكز. ثم تابع مسيرته مقدماً العديد من الأدوار، ومترئساً للعديد من المهرجانات الفنية، قبل أن يتقاعد، بعدما شارك بتأسيس شركة آمار للإنتاج الفني.

يُذكر أن الفنان طارق العلي كان قد أعلن عن إصابة "بو سارة" بوعكةٍ صحية مشيراً لوجوده في المستشفى الاميري.. وطالباً له الدعاء"، لكن الموت خطفه ليرحل تاركاً جملة أعمال ستبقى في وجدان محبيه الذين ودعوه بتغريدات أشادت بسيرته اللامعة مع عدد من الفنانين والإعلاميين. علماً أن النائب الكويتية صفاء الهاشم، نعته كاتبة عبر حسابها الخاص على "تويتر": "رحل الفنان الغالى سليمان الياسين إلى بارئه، لا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. تاريخ كويتي حافل ومسيرة مشرفة.. يخلف عليك بالجنة ونعيمها يابوسارة". وتوالت التغريدات والتعليقات التي كتبت العبارات الوداعية المؤثرة: