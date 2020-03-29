ريهانا تعود لمحبيها بأغنية Believe it

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""الخليج 365"" من بيروت: كشف المغنّي PartyNextDoor مفاجأة لمحبي الفنانة ريهانا مع إعلانه عن ألبومه الغنائي الجديد بعنوان PartyMobile الذي نشر صورة غلافه وأسماء الأغاني التي يتضمنها، مشيراً لمشاركة النجمة ريهانا بأغنية Believe it

والجدير ذكره أنه يعود بهذا الألبوم الذي يتضمن 15 أغنية مستعيناً بشهرة ريهانا بعد غيابه عن سوق الأغاني لمدة 4 سنوات. فيما أسعد هذا الخبر محبي النجمة السمراء التي تعود بدورهااً لمحبيها بعد غياب، عبر هذه الأغنية التي شاركت مقطعاً منها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"

ولقد تفاعل الجمهور مع الحدث بتعليقات مُلفتة عبر مواقع التواصل. فيما يلي بعض التغريدات: