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""الخليج 365"" من بيروت: كشف المغنّي PartyNextDoor مفاجأة لمحبي الفنانة ريهانا مع إعلانه عن ألبومه الغنائي الجديد بعنوان PartyMobile الذي نشر صورة غلافه وأسماء الأغاني التي يتضمنها، مشيراً لمشاركة النجمة ريهانا بأغنية Believe it
والجدير ذكره أنه يعود بهذا الألبوم الذي يتضمن 15 أغنية مستعيناً بشهرة ريهانا بعد غيابه عن سوق الأغاني لمدة 4 سنوات. فيما أسعد هذا الخبر محبي النجمة السمراء التي تعود بدورهااً لمحبيها بعد غياب، عبر هذه الأغنية التي شاركت مقطعاً منها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"
ولقد تفاعل الجمهور مع الحدث بتعليقات مُلفتة عبر مواقع التواصل. فيما يلي بعض التغريدات:
كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا تعود لمحبيها بأغنية Believe it لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.