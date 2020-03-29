شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: فى حياة كل واحد مننا بومة لازم تصحيه على مصايب.. خليكم متفائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة زينة عن انزعاجها من الأخبار السلبية والشائعات التى يبثها البعض فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا الحالية، مؤكدة ضرورة بث الطمأنينة والإيجابية فى الفترة الحالية، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تقول به "عادى يا جماعة إحنا ممكن منصحاش على أخبار وحشة.. كفاية الحاجات اللى بتحصل حوالينا.. الواحد بيحاول يطمن الناس بيحاول يبقا ظريف وتبقى ردوده كويسه مش لازم نصحى من النوم على أخبار وحشة وحاجات وحشة".

وعلقت على الفيديو قائلة: "الكلمة الحلوة صدقة إنما فى حياة كل واحد مننا كام بومة تستلمه وهو صاحى على كم مصايب تخليك عاوز تقطع شرايينك خليكم متفائلين مش ناقصة هم أكتر من اللى إحنا فيه.. وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".



زينة

ومن ناحية أخرى حصلت الفنانة زينة وفريق عمل مسلسلها "جمع سالم" على إجازة إجبارية من التصوير، بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات العزل وحظر التجول.

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وكانت قد انتهت الفنانة زينة مؤخرًا من تصوير عدد من مشاهدها في مسلسل "جمع سالم" في ملجأ أيتام، وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، حيث وضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقي قبل حلول رمضان غير كافٍ لإنهاء المسلسل بأكمله.

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.