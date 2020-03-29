شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز تحضر جنازة جورج سيدهم بالكمامة والجوانتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، منذ قليل، الفنانة دلال عبد العزيز لكنيسة العذراء مريم والقديس إثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم، وحرصت على ارتداء الكمامة والجوانتى، كما حضر النجم هانى رمزى مرتديا أيضا كمامة وجوانتى، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة اإلهام شاهين على التواحد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء لزوجته الدكتورة ليندا التى وصلت برفقة جثمان زوجها.

وتوفى الفنان الراحل جورج سيدهم أول أمس الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا الأحد فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من كنيسة العذراء بمدينة نصر.

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يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.