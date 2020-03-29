شكرا لقرائتكم خبر عن رايا أبى راشد بـ4 إطلالات بالعزل المنزلى.. وتعلق: طريقة عمل الموضة فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية الشهيرة رايا أبى راشد متابعيها بفيدي طريف لها خلال العزل المنزلي، حيث ظهرت بأربع إطلالات مختلفة ما بين إطلالة العمل و المرورعلي السجادة الحمراء و السهر ليلا و أخرها كان إطلالة العمل فى المكتب، وعلقت رايا علي الفيديو قائلة :" ٤ إطلالات مختلفة ب ٤ بيجامات مختلفة.. طريقة عمل #الموضة_في_البيت".



1



2



3



4



1



2



3

Advertisements



4

و استغلت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، فترة العزل المنزلى، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، فى عدد كبير من الدول، للظهور بشكل مكثف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال فيديوهات وصور على إنستجرام وتيك توك وتويتر.

وكانت ريا أبى راشد ناشدت متابعيها بالبقاء فى المنزل حفاظا على صحتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت صورة لها مع زوجها من منزلها فى لندن، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "البقاء فى المنزل والبقاء في أمان .. بالامتنان للإنترنت لتسهيل التباعد الاجتماعى.. أحبكم جميعًا".

و سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع الإجمالي إلى 438 شخصا ، كما سجلت حالتا وفاة جديدتان لترفع حصيلة وفيات كورونا إلى 10 ، جاء ذلك بحسب "العربية" ، وفى وقت سابق أعلنت لبنان تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 72 شخصا.

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية إنه تقرر أن يبقى مطار بيروت الدولى مغلقا أمام كل الرحلات الخاصة والرحلات التجارية حتى 12 أبريل، ممددا بذلك إغلاقا بدأ الشهر الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا، وسيظل المطار مفتوحا فقط أمام الطائرات العسكرية ورحلات الإسعاف الطائر ورحلات الوفود الدبلوماسية ووفود المنظمات الدولية ورحلات العاملين فى مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وسجل لبنان،391 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات. ومدد لبنان الخميس الماضي الإغلاق السارى فى البلاد حتى 12 أبريل وأعلن عن إجراءات أكثر صرامة شملت منع الناس من مغادرة منازلهم وغلق جميع الشركات تقريبا.