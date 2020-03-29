شكرا لقرائتكم خبر عن باهر دويدار يسلم الحلقات الأخيرة من "الاختيار" لـ أمير كرارة والتصوير 20 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث سلم دويدار الحلقات الـ27، 28، 29، 30، إلى الشركة المنتجة والمخرج بيتر ميمى، لتصويرها خلال الأيام المقبلة.

وفى السياق ذاته، صور أمير كرارة وفريق العمل عدة مشاهد يوم الخميس الماضى لمدة 20 ساعة، بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تستأنف تصوير أسرة المسلسل التصوير غداً الاثنين فى أحد مواقع التصوير المخصصة للمسلسل.

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.