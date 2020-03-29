شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والجوانتى.. هانى رمزى يحضر جنازة جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، النجم هانى رمزى برفقة أشقائه أمير وإيهاب، إلى كنيسة العذراء مريم والقديس إثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم، وحرص هانى رمزى على ارتداء الكمامة والجوانتى، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة إلهام شاهين على التواحد منذ اللحظات الأولى، وتقديم واجب العزاء لزوجته الدكتورة ليندا التى وصلت برفقة جثمان زوجها.

وتوفى الفنان الراحل جورج سيدهم أول أمس الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا الأحد فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من كنيسة العذراء بمدينة نصر.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

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اشرف زكى اول الحاضرين



أشرف زكى أول حضور جنازة جورج سيدهم



اشرف زكى فى جنازة جورج سيدهم



أشرف زكى



أشرف زكي

جنازة جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم