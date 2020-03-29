شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أمين تنضم لـ"تيك توك" بمشهد كوميدى من فيلم للفنان محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية مريم أمين، مقطع فيديو جديد بعد انضمامها لتطبيق "تيك توك" أسوة بباقي نجوم الفن والإعلام الذين تفاعلوا مع التطبيق المنتشر مؤخرا، ونشرت مريم أمين فيديو ساخرعبرحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، جسدت فيه أحد مشاهد النجم الكوميدي محمد هنيدي في فيلم "أمير البحار"، وعلقت مريم أمين ساخرة : " قولتلكوا.... قولتلكوا الزهق وحش... مصدقتونيش ......".

وفي وقت سابق، انضم الفنان ماجد المصرى إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيره من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.



الاعلامية مريم أمين

ونشر ماجد المصري فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" ضغطوا عليا كتير قالولي لازم تعمل تيك توك القاعدة بقي انتو عارفين".

مريم أمين حصلت على بكالوريوس إدارة الاعمال من كلية التجارة قسم إنجليزى. وتجيد 3 لغات هى: "العربية والفرنسية والإنجليزية"، وبدايتها كانت فى عام 1998 من خلال عملها بقناة النيل للمنوعات، وقدمت برنامج يحمل اسم "افطر معانا"، وبعد فترة انتقلت إلى الفضائية المصرية عام 2000.

Advertisements

وقدمت مريم أمين برامج متنوعة فى التليفزيون المصرى لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر".

كما قدمت مريم أمين على تليفزيون دبى عام 2004 برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب.

وشاركت فى تقديم برنامج "زى النجوم"، الذى حقق انتشارا واسعا بالمنطقة العربية.

كما قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، وقدمت وأعدت أيضا لبرنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم.