شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أشرف زكى وإلهام شاهين أول الحاضرين فى جنازة جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة إلهام شاهين على حضور جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، للمشارك فى تشييع حثمانه وتقديم واجب العزاء لزوجته.

وكان جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم وصل منذ قليل، لتشييعه من كنيسة العذراء مريم، برفقة زوجته الدكتورة ليندا وعدد قليل من أقاربه، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوفى الفنان الراحل جورج سيدهم أول أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا الأحد فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من كنيسة العذراء بمدينة نصر.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.



اشرف زكى اول الحاضرين



أشرف زكى أول حضور جنازة جورج سيدهم



اشرف زكى فى جنازة جورج سيدهم

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أشرف زكى



أشرف زكي



جثمان جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم



جنازة جورج سيدهم



حديث جانبى قبل وصول الجثمان



زوجة جورج سيدهم



عائلة جورج سيدهم



عائلة جورج سيدهم



قبل الصلاة على الجثمان



وصول الجثمان للصلاة