شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو طريف.. داليا البحيرى بعد خروج مواطنين للشواطئ: مفيش دم خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة داليا البحيرى رسالة للمواطنين غير الملتزمين بالحجر المنزلى الذين خرجوا إلى شواطئ العين السخنة والإسكندرية مستهترين بأزمة كورونا، وذلك فى فيديو طريف عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت به مستخدمة أحد الفلاتر فى تطبيق سناب شات.



داليا البحيرى

وقالت داليا فى الفيديو "بالنسبة للى نزلوا وراحوا العين السخنة مين قالكم إن الإجازة دى عشان تروحوا تلعبوا.. إنتم إيه مفيش دم خالص وإحنا ولاد البطة السودا ما إحنا قاعدين مرزوعين فى البيت عادى.. بس أحسن أنا فرحانة فيكم عشان قفلوا الشواطئ كلها".

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وأعلنت النجمة داليا البحيرى قبولها تحدي الخير من الإعلامية هبة الأباصيرى، وذلك بمبادرة من إحدى الجمعيات الخيرية، للتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تفشى فيروس كورونا المستجد لمدة شهر.

ونشرت داليا البحيرى فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تعلن بها قبول التحدى، قائلة :"قبلت التحدى لزميلتى وصديقتى هبة الأباصيري أنا كمان قبلت التحدي و هتكفل بعدد من الأسر.. متقدرش تقعد ف البيت من غير دخل شهري وبتحدي المخرج رامي امام والمخرجة منال الصيفي والمؤلفة حنان البهي والفنان خالد سرحان والفنان فراس سعيد".

وانتهت الفنانة داليا البحيرى من دورها فى مسلسل "فلانتينو" والذى يلعب بطولته الزعيم عادل إمام، ويلعب الزعيم خلال أحداث المسلسل دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نورعبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.