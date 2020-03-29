شكرا لقرائتكم خبر عن غنى فى البيت.. لطيفة تطلق تحديا جديدا لجمهورها للتسلية بالعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الفنانة التونسية، لطيفة، مبادرة لتسلية جمهورها، خلال فترة العزل المنزلى الذى فرضه فيروس "كورونا" على الجميع، حيث دعت جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، إلى الغناء فى منازلهم، وتحديدا أداء أغنياتهم المفضلة من أحدث ألبوماتها الغنائية "أقوى واحدة".



لطيفة

وأضافت لطيفة أنها فى انتظار الاستماع ومشاهدة مقاطعهم المصورة، والتى سيشاركونها عبر هاشتاج "غنّى فى البيت" وخليكم فى البيت.

وكانت ​أعلنت الفنانة لطيفة أنها شعرت ببعض الأعراض المشابهة لفيروس كورونا، لكنها نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تؤكد فيه أنها بخير وفى صحة جيدة، وأنها كانت أصابتها هو نزلة برد عادية.

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وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 278 حالة، و8 حالات وفاة، محذرة من انتشار الوباء بسرعة بعدة مناطق من البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان السبت - أنه بتاريخ أمس 27 مارس، تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من مجموع 724 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 334 تحليلا، مخبر معهد باستور: 248 تحليلا، مخبر المستشفى العسكرى: 142 تحليلا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة مؤكدة من بين 2769 تحليلا.





وأوضحت أن إجمالي الإصابات تتوزع على 21 ولاية تتصدرها تونس بـ (69) إصابة، ثم أريانة (35)، وبن عروس (26)، وسوسة (24)، والمنستير (22)، ومدنين (19)، وقبلي (15)، و11 إصابة في كل من صفاقس وبنزرت، و6 إصابات في كل ولاية من تطاوين، ومنوبة، ونابل، والكاف، وتوزر، والمهدية (5)، وقابس (4)، و إصابتين في كل من ولايتي القيروان وزغوان، وحالة واحدة في ولايات القصرين، وسيدي بوزيد، وقفصة.