شكرا لقرائتكم خبر عن لعب ولاده فى كل مكان..محمد حماقى يكشف معاناة العمل من المنزل وخليك بالبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم ​محمد حماقي​، متابعيه بصورة لمنزله خلال عمله به تنفيذا للإجراءات الوقائية الذى فرضها الخوف من انتشار فيروس كورونا علي الجميع، وظهر المكان كله مليئ بالألعاب إلى جوار بعض الآلات الموسيقية الخاصة به، معلقا عليها عبر حسابه بموقع انستجرام" :"أعمل من داخل المنزل.. خليك في البيت".



حماقي

وكان حماقي ظهر منذ أيام في مقطع فيديو نفى من خلاله كل ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه الآن في منزله، وبصحة جيدة، موضحًا أنَّه وصلته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس كورونا وإيجابية النتيجة.

و نشر محمد حماقى "فيديو" من منزله عبر حسابه بموقع انستجرام:"أنا بعمل الفيديو ده من البيت.. النهاردة جالتى رسائل كتيرعلى الواتس آب.. أنا قولت أطلع أطمنكم بنفسى.. إن فى إشاعة بتقول..أنا عملت تحليل عن فيروس كورونا.. وإن فيه اشتباه بالفيروس.. ده مش حقيقى خالص.. أنا فى البيت والحمد الله كويس ومفيش مشكلة وأشكركم جدا على اهتمامكم".

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وطالب المطرب محمد حماقى المواطنين ضرورة البقاء في المنزل والخروج للعمل فقط، والابتعاد عن التجمعات والسهر في أماكن مزدحمة.

يشار أن آخر حفلات المطرب محمد حماقى كان بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة وسط ترحيب كبيرا من طلاب الجامعة وبحضور الآلاف من الشباب. في أوائل الشهر الحالي.

حيث صعد حماقى، على خشبة المسرح وردد أغنية "نفسى ابقى جنب" وسط هتافات محبيه التى امتدت طوال فقرته وشهدت العديد من الأحداث والكواليس، كما حرص فى بداية فقرته على تحية الجمهور وأكد على سعادته بوجوده .