شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف جنيه مكافأة لـ ماجدة زكى لإنقاذ حياة جابر طاحون فى مسلسل"قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كافأ رجل الاعمال "جابر طاحون – خالد زكى، السيدة "قوت القلوب" – ماجدة زكى بمبلغ 200 ألف جنيه، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من المسلسل، الذى يعرض حالياً على شاشة قناة الحياة، محققاً نسب مشاهدة عالية منذ انطلاق عرض الحلقة الأولى،المسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج مجدى أبو عمنيرة .

وحصلت قوت القلوب على تلك المبلغ مقابل ما فعلته مع جابر طاحون، حيث أنقذت حياته، عندما حاول أحد الملثمين أن ينال منه في المستشفى التي يعالج فيها ومحاولة نزع الأجهزة التنفسية منه، حيث شاء القدر أن تشاهد قوت القلوب الواقعة لتضرب الملثم على رأسه ليسقط على الأرض وتنقذ حياة خالد زكى .

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ظهرت النجمة ماجدة زكى بشكل مبهر، من حيث تلقائية الأداء والحضور القوى وكوميديا الموقف التى تتميز فيها، وكذلك الكادرات المميزة للمخرج مجدى أبو عميرة، والتوظيف الجيد للممثلين الذين ظهروا فى الحلقة الأولى والثانية، ومن المتوقع أن تشهد باقى الحقات إثارة وتشويق وقضايا آخرى.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.