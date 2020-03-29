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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مسرحية الجميلة والوحش وبحيرة البجع على قناة الثقافة باليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
عرض الجميلة والوحش من إنتاج فرقة المسرح القومى للطفل ومقتبس من القصة العالمية التى تحمل نفس الاسم وتروى حكاية فتاة شابة أسرها وحش داخل قصره، ليقع فى غرامها وتكتشف أنه أمير مسحور، ويقوم ببطولته مروة عبد المنعم ، هشام المليجى ، زينب وهبى ، سيد جبر ، احمد عثمان ، حسن يوسف ، الاء المصرى ، وائل ابراهيم ، منصور عبد القادر ، احمد يوسف ، هناء سعيد ، محمد الشربينى ، اشرف عبد الفضيل ، ديكور شادى عبد الحميد ، الحان هشام طه ، استعراضات اشرف فؤاد ، تأليف واشعار ناصر محمود ، مخرج منفذ جاد الشهاوى واخراج محمود حسن.
أما باليه بحيرة البجع تدور أحداثه فى أربعة فصول حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج، لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده، وبعد جدال يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر، حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقتهن لكنه يفاجأ بتحولهن الى أميرة ووصيفاتها وبعد اطمئنان الأميرة البجعة تروى له حكايتها وتتوالى الأحداث.
بحيرة البجع (1)
مسرحيه الجميلة والوحش (2)
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