شكرا لقرائتكم خبر عن رايان جوسلينج منتج وبطل فيلم الفضاء الجديد Project Hail Mary والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الممثل العالمى رايان جوسلينج على تقديم دور البطولة، بجانب إنتاج فيلم "Project Hail Mary"، بالمشاركة مع شركة MGM، استنادًا إلى رواية Andy Weir التى تحمل نفس الاسم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ويدور فيلم "Project Hail Mary" الجديد حول رائد فضاء بمفرده على متن سفينة فضائية تحاول إنقاذ الأرض.

ونشرت رواية Weir الأولى "The Martian" عام 2011، القصة التى تتبع رائد فضاء أمريكيًا تقطعت به السبل بمفرده على كوكب المريخ فى عام 2035، تم طرح الفيلم، الذى أخرجه ريدلى سكوت وبطولة مات دامون فى عام 2015 وحقق نجاحا كبيرا فى شباك التذاكر، ووصلت إيراداته إلى 630 مليون دولار حول العالم، بالإضافة إلى 7 ترشيحات لجوائز الأوسكار.

فى عام 2017، نشر Weir روايته "Artemis"، التى تتبع امرأة تُدعى Jazz، المقيدة ببلدتها الصغيرة Artemis، المدينة الوحيدة على القمر، مع الديون المستحقة والمرتب الذى بالكاد يغطى الإيجار، لا يمكنها أن تقول لا عندما تنخفض فرصة تغير الحياة، اشترت فوكس ونيو ريجنسى حقوق الفيلم وأرفقا فيل لورد وكريس ميللر للمخرج.

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كما أكدت بعض التقارير أن استوديوهات MGM خسرت مبالغ ضخمة تتراوح بين 30:50 مليون دولار بسبب تأجيل فيلم الأكشن No Time to Die، بطولة الممثل العالمى دانيال كريج، من شهر أبريل المقبل لشهر نوفمبر بسبب أحداث فيروس كورونا التى يعانى منها العالم.

ووفقاً لجريدة collider، فإن الفيلم الذى كان ينتظر عرضه فى شهر إبريل المقبل، تكبد الكثير من الخسارة بسبب تأجيل عرضه لشهر نوفمبر، وإيقاف عرضه فى جميع أنحاء العالم من اليابان وصولاً لإيطاليا بسبب تفشى فيروس كورونا.

الفيلم الجديد هو النسخة الـ 25 من السلسلة، حيث قدم كريج قبل عدة سنوات فيلم Specter، وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك فى بطولة هذا الفيلم نجم الأوسكار العام الماضى، رامى مالك حيث يجسد الشخصية الشريرة.