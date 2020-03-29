شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول جثمان جورج سيدهم برفقة زوجته لتشييع جنازته بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم لتشييعه من كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وذلك برفقة زوجته الدكتورة ليندا وعدد قليل من أقاربه، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد

وتوفى الفنان الراحل جورج سيدهم أول أمس الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع مع المرض.

يذكر أن آخر ظهور فنى لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.