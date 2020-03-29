شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكويتى سليمان الياسين بعد وعكة صحية.. ونجوم الخليج ينعونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم، الأحد، الفنان الكويتى القدير سليمان الياسين عن عمر ناهز 71 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرا دخل بسببها المستشفى الأميرى فى الكويت.

ووفقا لوسائل إعلام كويتية، تعرض الفنان الراحل للإصابة بجلطة دماغية دخل بسببها المستشفى الأسبوع الماضى، وظل به حتى وافته المنية اليوم.





ويعتبر الفنان الراحل واحدا من أهم الفنانين فى منطقة الخليج العربى ومن أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك فى رصيده عددًا كبيرًا من الأعمال المتنوعة.





درس الفنان الراحل فى كلية الآداب والفنون فى جامعة باريس بفرنسا، وحصل على ليسانس من معهد بوليتكنيك للفنون السينمائية، بدأت مسيرته الفنية عام 1968، من خلال السهرة التلفزيونية "الصراع" بعدها انتقل للعمل فى المسرح وانضم لفرقة "مسرح الخليج العربى" وكانت من أشهر أعماله المسرحية "الواوى، مجنون سوسو، وخر لا يعاديك، ضاع الديك، شياطين ليلة الجمعة، ضاع الديك، رحلة حنظلة، وكانت آخر مسرحياته "ثورة" فى عام عام 2009، كما شارك فى العديد من أعمال الدراما التلفزيونية، وكانت من أبرز أعماله "كما تريد زوجى العزيز، صغيرات على الحياة، الطماعون، بيت تسكنه سمرة، جواهر، خوات دنيا، غريب، الشمس تشرق مرتين، بيت تسكنه سمره، أجندة، أنا عندى نص، سبع بواب وغيرها، بينما كانت أخر مسلسلاته "عافاك الخاطر" الذى عرض فى يناير الماضى.





وحرص عدد من نجوم الفن على نعى الفنان الراحل، منهم الفنان داوود حسين، الذى كتب عبر حسابه على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا بو سارة ويتغمد روحك الجنة، الفاتحة على روحه الطاهرة.. يرحمكم الله"، كما كتبت الفنانة المصرية الكويتية هبه الدرى: "خبر أفجعنى ولكن لا راد لقضاء الله، الله يرحمك يا طيب يا حبيب يا غالى، ربي يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، دعواتكم لعمي الفنان سليمان الياسين بالرحمة".



داوود حسين

ونعته أيضا الفنانة شيماء على، قائلة: "لاحول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك ويغمد روحك الجنة"، فيما قالت الفنانة والإعلامية الكويتية شيماء قمبر: "كانت صدمة لى، آخر مرة من شهر قعدت معاه قعدة سوالف طويلة ونصايح لمدة ساعة، وذكرياته القديمة وشلون الواحد يتعلم الشجاعة وشلون يكون نظيف القلب وشفافية ويعلمنى عن الطيب والمسامحة، ياربى حدى، تضايقت الله يرحمه، كمية طيبه الإنسان".

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شيماء على



خالد الأمين

هبة الدرى



هدى حسين