شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كورونا تعيد شيرين عبد الوهاب للسوشيال بعد 5 أشهر وتعد الجمهور بمفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الخاصة بتصريحات التبرع للبنان.

وغردت على حسابها في موقع تويتر لتُطمئن الجمهور عن وضعها، وتحثهم على الجلوس فى البيت، وكتبت، "أنا هنا يا حبايبى واتبسطت جداً لما فى ظل الظروف اللى العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير الحمد لله وحالى زى حالكم كلكم، قاعدة فى بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دى تعدى على خير.".



شيرين عبد الوهاب

وأضافت شيرين ، "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحنى جداً وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها فى ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزة افرحكم زي ما فرحتوني و قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".

وكانت شيرين أصدرت بيانا لمقاطعة مواقع التواصل الإجتماعي، قالت به :"النهاردة نزلت بوست عن لبنان علشان حبيت أساعد بأى حاجة أقدر عليها واللى أقدر عليه هو صوتى.. أنا مش طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه علشان حتي لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة قررت أكون إيجابية وأعمل حاجة أساعد بيها".

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وأضافت، "لما شفت التعليقات على منشورة الأخير اكتشفت إن مهما الإنسان عمل مش هيعجب الناس.. ده غير أنهم مرة يحملونى ويسقطوني ومرة يجوزوني ومرة يطلعوني معنديش إنتماء لبلدي ول بك قررت أقفل كل حاجة بيها علاقة بالسوشيال ميديا عشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات".