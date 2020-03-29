شكرا لقرائتكم خبر عن ميريهان حسين تدشن حساب على "تيك توك"..الفنانة: "النداهة ندهتنى وعملته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة ميريهان حسين إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتقمصت ميريهان حسين شخصية النجمة منى زكي في مسرحية "كدة اوكيه"، ونشرت الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة :"أنا النداهة ندهتني وعملت تيك توك أهو ..حاسة اني رجعت ستار اكاديمي".

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ميريهان حسين

وكان أخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

وشاركت ميريهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.