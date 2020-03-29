شكرا لقرائتكم خبر عن رسام كاريكاتير سعودى يعلن إصابته بكورونا وينشر يومياته مع متابعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رسام الكاريكاتير السعودي عبدالله صايل، إصابته بفيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن الفحوصات التي أجراها في مستشفى دكتور سليمان الحبيب بالمملكة أثبتت إصابته، كما أنه بدأ فترة العزل الصحي لمدة 14 يوما وتلقي العلاج اللازم.

وكتب عبدالله صايل عبر حسابه بموقع "تويتر": "تأكدت إصابتي بـ كورونا_الجديد معنوياتي مرتفعة، وأخضع حاليا للعناية الصحية في أحد فروع مستشفى د. سليمان الحبيب بالرياض".

وأوضح عبدالله صايل أنه سيشارك جمهوره بيومياته في العزل مع كورونا فنشر صورة جمعته بالفريق الطبي عبر "تويتر"، وكتب قائلا: "من يوميات تجربتي مع كورونا، برفقة الفريق الطبي الرائع هذا الصباح، بقيادة الطبيب السعودي د. رائد عبدالقوي بمستشفى د. سليمان الحبيب".

Advertisements

وأكد عبدالله صايل في تغريدة أخرى أن فيروس كورونا لن يمنعه عن ممارسة متعته في الرسم، إذ نشر صورة أوضحت حصوله على أدوات الرسم التي يستخدمها وقال إنها وصلته في العزل الصحي، كي يمارس هوايته فكتب قائلا: "عدة #الرسم وصلت #تجربتي_مع_كورونا لن تمنعني من هذه المتعة وجه مبتسم مع نظارة شمسية، شكرا شقيقي أبوتركي، شكرا ابني تركي".





من ناحية أخرى نفى الدكتور محمد العبد العالى المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية، ما تم تداوله من أنباء حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، مطالبا التواصل مع وزارة الصحة للحصول على المعلومات من مصدرها.

وكتب العالى، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "لا صحة عما يتم تداوله حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض"، مضيفا: "ندعو الجميع إلى التواصل مع وزارة الصحة السعودية، فى حال وجود أى استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".