فيديو| كيف تقضي هيفاء وهبي فترة العزل المنزلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استغلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فترة العزل المنزلي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وحظر التجوال، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت هيفاء مقطع فيديو، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الرسمي بموقع "‘إنستجرام"، ظهرت فيه وهو تحضر "كب كيك"، وتشرح المقادير لمتابعيها، من داخل منزلها.

يذكر أن هيفاء وهبي تخوض السباق رمضاني المقبل بمسلسل "أسود فاتح" الذي تشارك في بطولته إلى جانب معتصم النهار، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وفراس سعيد، وناصر سيف، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.