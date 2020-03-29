متابع لدرة: انتي علاج لـ"كورونا".. والأخيرة تتوقع انتهاء الأزمة بعد أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلت الفنانة التونسية درة، على جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال فيديو "لايف"، استمر لقرابة الساعة.

وشكرت درة في البداية جمهورها بعد وصول عدد متابعيها لـ11 مليون، مؤكدة أنهم يجعلونها تتخلص من شعور الوحدة الذي تشعر به أحيانًا.

البث المباشر شهد انضمام عمر الشناوي وعمرو منسي وهند عبدالحليم، ووجهت لهم درة عدة أسئلة تتعلق بالوضع الحالي الذي يعيشه الجميع من عزل في المنزل لحجر صحي لنداءات للبقاء بالمنزل قدر المستطاع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

درة كشفت عن شرائها دراجة هوائية مؤخرًا، لم تستخدمها سوى مرة واحدة، مؤكدة أنها ستحاول إعادة التجربة، لافتة إلى أنها تقضي الكثير من وقتها يوميًا في المطبخ، على غير العادة، لطهي الطعام: "كان عندي خطط وحاجات كتير أعملها كلها توقفت بسبب اللي بنمر بيه".

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وتوقعت درة أن تنتهي الأزمة وتعود الحياة لطبيعتها بعد أسبوع أو اثنين على الأكثر، مضيفة "أكتر من كده هيكون صعب على الإنسانية والاقتصاد وقدرة البني آدم على التحمل".

وعبرت خلال الفيديو عن حبها لمصر، مؤكدة أنها تتمنى لها كل الخير وأنها تشعر بالأمان خلال تواجدها وإقامتها في مصر منذ سنوات.

وردًا على سؤال هل سيكون لها عمل درامي في رمضان، قالت إنها تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" التاريخي، وأن دورها "حنة" سيكون أهم في هذا الجزء، وسيشهد الكثير من التطورات، لافتة إلى أنها كانت تخطط لتقديم فيلم جديد، لكن تم تأجيل تنفيذه.

وتعليقًا على ما كتبه لها أحد متابعيها "انتي علاج للكورونا"، قالت "ياريت كنت كده عشان أفيد الإنسانية".

درة عُرض لها مؤخرًا مسلسل "بلا دليل" وفيلم "يوم وليلة".