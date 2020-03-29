وفاة الموسيقار البولندي كرزيستوف بنيديريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أعلنت وزارة الثقافة البولندية خبر وفاة الموسيقار كرزيستوف بنيديريكي في تغريدة لها. وكتبت: "بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بنيديريكي أحد أعظم الموسيقيين البولنديين وواحد من أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم". Advertisements وقالت وكالة الأنباء البولندية إن كرزيستوف بنيديريكي أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين بالعالم توفي اليوم الأحد عن 86 عاما. واشتهر بينديريكي بوضع موسيقى عشرات الأفلام من بينها (ذا اكزورست) للمخرج وليام فريدكن و(ذا شايننج) للمخرج ستانلي كوبريك و(وايلد هارت) للمخرج ديفيد لينش وكذلك تلحين قصيدة رثاء ضحايا هيروشيما. وحصل على أربع جوائز جرامي عن موسيقاه كان آخرها عام 2016.

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