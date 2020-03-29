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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 29 مارس، الفنان الكويتي سليمان الياسين، إثر مروره بأزمة صحية، استدعت نقله قبل أيام للعناية المركزة.
ونعى الفنان داوود حسين، زميله عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "الله يرحمك يا أبو سارة ويتغمد روحك الجنة.. الفاتحة على روحه الطاهرة يرحمكم الله".
سليمان الياسين ممثل كويتي، ولد عام 1949، جاءت بدايته من خلال المسرح بعد انضمامه لفرقة مسرح الخليج العربي، من بين أشهر أعماله التليفزيونية "عمود البيت"، "عشاق رغم الطلاق"، "بين عصرين".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممثل الكويتي سليمان الياسين.. وهكذا نعاه داوود حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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