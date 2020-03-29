بعد المقاطعة ..شيرين عبدالوهاب عبر تويتر:" أنا هنا ياحبايبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تفاعلت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب حوالى 5 أشهر، عقب قرارها بإغلاق كافة حساباتها على "السوشيال ميديا" نتيجة الهجوم الذي تعرضت له عقب عدة تصريحات أثارت الجدل مؤخرًا.

وغردت على حسابها في موقع تويتر لتُطمئن الجمهور عليها، وكتبت، "أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني، أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدى على خير.".

وأوضحت: "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جداً وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزه أفرحكم زي ما فرحتوني وقريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي".

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وأضافت:" ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".

وكانت شيرين أصدرت بيانا لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي، قالت:" لما شفت التعليقات اكتشفت إن مهما الإنسان عمل مش هيعجب الناس.. ده غير أنهم مرة يحملوني ويسقطوني ومرة يجوزوني ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي، قررت أقفل كل حاجة بيها علاقة بالسوشيال ميديا عشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرا التعليقات".