تراند اليوم : ريا أبي راشد تفاجئ الجميع بالظهور بملابس النوم في غرفتها



فاجأت الإعلامية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بالظهور بملابس النوم من داخل غرفتها.

ونشرت "أب راشد" الفيديو عبر حسابها، لتعبر عن حالة الملل التي أصابتها جراء الحجر المنزلي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، والذي أجبر الجميع على التزام المنزل.

وظهر ريا أبي راشد في الفيديو، من داخل غرفة نومها ترتدي ثياب النوم وتسير في الغرفة كأنها على السجادة الحمراء.

وعلقت ريا أبي راشد كاتبة: "روتيني اليومي، 4 إطلالات مختلفة بـ ٤ بيجامات مختلفة، طريقة عمل الموضة في البيت".

وتابعت: "أوجه الشكر لزوجي الذي صورني 5 مرات ولم يطلّقني بعد".

A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial) on Mar 26, 2020 at 7:51am PDT