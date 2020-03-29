تراند اليوم : أول ظهور لـ "شيرين عبدالوهاب" منذ 6 شهور.. ماذا قالت؟

عادت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب للتواصل مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الأولى منذ 6 شهور.

وكانت "شيرين" أغلقت حساباتها في أكتوبر 2019، على خلفية التعليقات السلبية التي أغضبتها، وظلت بدون تواصل مع جمهورها طوال الأشهر الماضية.

وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني.أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".

وأضافت: "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جداً وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزة افرحكم زي ما فرحتوني و قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".