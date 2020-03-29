تراند اليوم : فنانة كويتية شهيرة تتعرض للابتزاز من دجال وتنشر فيديو لما دار بينهما



تعرضت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي، لمحاولة نصب وابتزاز من أحد الدجالين، الذي حاول إقناعها بان ما تتعرض له من إصابة بناتها بفيروس كورونا ما هو إلا سحر وسيوقف عملها في مجال الفن وأنه قادر على حله.

ونشرت الفنانة الكويتية، فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، تعرض فيه تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الدجال، حيث قال لها :« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السيدة غدير السبت كيف حالك الله يحفظك ويسلمك، معك الشيخ أبو الحسن لقد جمعني الله بك طريق الاستخارة وأراني كثير عنك وابنتك وأبشري بالخير لن تحصلي إلا الخير إن شاء الله وهناك من يشعر بالغيرة والحقد نحوكم ويتوقع فشلك وعرقلتك دائماً يأبى الله ذلك بصفاء قلبك وسلامة قلبك يقول الله تعالى “يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

وأضاف :« عملو فيك سحرا وهذا السحر إذا نجح سيتوقف اسمك فى عالم التمثيل وقد يتغلغل إلى عيالك لا قدر الله وأنا مستعد لأخدمك فى فك والتصدي لكل المخاطر التي تهدد مستقبلك وسأساعدك فى كل ما تريدي لأن الله تعالى قد خصني بأمور يمكنني مساعدتك وستجدني إن شاء الله من الصادقين» .



