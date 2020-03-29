رحيل جورج سيدهم.. فى الذكرى الخمسين لرحيل الضيف

رحل النجم جورج سيدهم بعد حياة مليئة بالألم والفن ويشاء القدر أن يرحل فى الذكرى الخمسين لرحيل الضيف أحمد رفيقه وصديقه يوم 6 ابريل 197، أراحه الموت من مرض ثقيل استمر معه منذ عام 1997 بعد إصابته بجلطة فى المخ نتج عنها حدوث شلل تام فى الشق الأيمن من جسده، أثرت على مركز الكلام، عن عمر يناهز 82 عامًا، لكنه استطاع خلال الفترة الزمنية التى عاصرها أن يقدم نموذجًا للفنان المبدع، منذ بداية مشواره الفنى واستطاع أن يكتب اسمه من نور فى عالم الفن. بدأت رحلة سيدهم والمسرح، حينما كان طالبًا فى كلية الزراعة، حيث ترأس فرقة المسرح بها، ليلتقى بعد تخرجه عام 1961، بكل من سمير غانم، والضيف أحمد، ويؤسسان سويًا الفرقة الشهيرة «ثلاثى أضواء المسرح»، فى ستينيات القرن الماضي. وقدمت الفرقة الكثير من الأعمال فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات. وخلال فترته الفنية الحافلة، اكتشف جورج سيدهم الفنانة دلال عبدالعزيز، وقدمها للفنان سمير غانم والمخرج حسن عبدالسلام، فشاركت معهم فى بطولة مسرحية «أهلًا يا دكتور». ومن أشهر أعمال

الفرقة التى قدمتها على خشبة المسرح كل من مسرحية «طبيخ الملائكة، فندق الأشغال الشاقة، حواديت، كل واحد وله عفريت، الراجل اللى جوز مراته، موسيكا فى الحى الشرقي، جوليو ورومييت، المتزوجون، اهلاً يادكتور». وعقب وفاة الضيف أحمد، عام 1970 استمر كل من سمير غانم وجورج سيدهم فى العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا. بعد تقديم سيدهم لمسرحية «المتزوجون»، ظل بعيدًا عن المسرح لمدة 4 سنوات بعد تعرضه لمشاكل صحية، وقرأ خلال هذه الفترة 160 نصًا مسرحيًا، اختار منها مسرحية «حب فى التخشيبة»، التى عاد بها للمسرح. ولأول مرة على مسرح الدولة، بعد تاريخ حافل، فى القطاع

الخاص، والمسرح المستقل، قدم جورج سيدهم مسرحية «ألو يا أرض»، على خشبة المسرح عام 1994. وفِى المسرح قدم مسرحيات: نشنت يا ناصح 1995، حب فى التخشيبة 1994، جواز مع الاشتراك فى الأرباح 1984 (سليم)، كلام خواجات 1984 (مختاره)، المتزوجون 1981 (حنفي)، أهلاً يا دكتور 1981 (د. الزناتى خليفة)،

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أزواج بلا ماضي 1975 (حمدى صديق مبروك)، منطقة ممنوعة 1975، من أجل حفنة نساء 1974، جوليو ورومييت 1973، موسيكا فى الحى الشرقي 1971 (حسن)، إنت اللى قتلت عليوة 1970، فندق الأشغال الشاقة 1969، طبيخ الملايكة 1964، كل واحد وله عفريت، لو انت فار أنا قطة، فندق الثلاث ورقات، آخر موضة، الراجل اللى جوز مراته، الراجل اللى خاف من خياله، المصيدة، حواديت، 8 x الهواء قدم جورج العديد من الأدوار المهمة فى السينما كان أبرزها فى مرحلة الثمانينيات، حيث تغيّر مزاج السينما المصرية وبرزت سينما الهم الاجتماعي، وشارك جورج سيدهم فى عدد محدود من الأفلام فى هذه المرحلة، لكنها تعد علامات فى مسيرته الفنية ومنها فيلم «الشقة من حق الزوجة» (إنتاج عام 1985) وشاركه البطولة محمود عبدالعزيز، وجسَّد جورج فى هذا الفيلم شخصية «الأستاذ عبدالرحيم»، هذا المدرس الحريص على الدروس الخصوصية لتحسين دخله، وحقق الفيلم إيرادت كبيرة وقت عرضه تجارياً. فى التسعينيات قرر جورج سيدهم أن يغير جلده تماماً، وشارك الفنانة نجلاء فتحى فى فيلم «الجراج» (إنتاج 1995) وقدَّم فى هذا الفيلم شخصية «حسني» وكيل وزارة على المعاش لكنه يهوى التحرش بالنساء. وكانت هذه الشخصية جديدة كلياً على جورج لكنه نجح فى تقديمها بأسلوب رشيق. جسد جورج سيدهم خلال فيلم

أونكل زيزو حبيبى شخصية «ظريف» وهو معلق رياضى بشكل كوميدي، والفيلم من بطولة محمد صبحي، وبوسي، وإبراهيم سعفان، وفاروق يوسف، قصة يسرى الإبياري، وإخراج نيازى مصطفى. ومن أهم الاعمال السينمائية التى قدمها جورج تظهر أفلام: الجراج عام 1995، دخان بلا نار عام 1986، الشقة من حق الزوجة 1985، المعتوه 1982، غريب فى بيتى 1982، ناس تجنن 1980، البعض يذهب للمأذون مرتين 1978، قصر فى الهواء 1978، رجب فوق صفيح ساخن 1978، أحلى أيام العمر 1978، أولاد الحلال 1978، أونكل زيزو حبيبي 1977، عالم عيال عيال 1976، ما بعد الحب 1976، حب على شاطئ ميامي 1976، نبتدى منين الحكاية 1976، ممنوع فى ليلة الدخلة 1975، بديعة مصابني 1975، قاع المدينة 1974، البحث عن فضيحة 1973، مدرسة المشاغبين 1973، امرأة سيئة السمعة 1973، أضواء المدينة 1972، فرقة المرح 1970، المجانين الثلاثة 1970، واحد فى المليون 1970، لسنا ملائكه 1970، الحرامي 1969، العميل 77 1969، نشال رغم أنفه 1969، غرام تلميذة 1969، الزواج على الطريقة الحديثة 1968، أفراح 1968، أنا الدكتور 1968، 3 نساء 1968 (أحد المشعوذين) (القصة2)، حلوة وشقية 1968، أشجع رجل فى العالم 1968، العريس الثانى 1967، كرامة زوجتى 1967 (صميدة عبد الصمد

الجرسون)، بنت شقية 1967، أخطر رجل فى العالم 1967، نورا 1967، معسكر البنات 1967، إضراب الشحاتين 1967، معبودة الجماهير 1967، شاطئ المرح 1967، شباب مجنون جداً 1967، شنطة حمزة 1967، خان الخليلي 1966، جناب السفير 1966، 30 يوم فى السجن 1966، رحلة السعادة 1966، المشاغبون 1965، الشقيقان 1965، آخر جنان 1965 ، آخر شقاوة 1964، بنت الحته 1964، منتهى الفرح 1963، القاهرة فى الليل 1963. وقبل سنوات أصيب الفنان مرهف الحس جورج سيدهم بجلطة فى المخ، وأصبح قعيدًا فى المنزل على مدار الأعوام الماضية، وكان سبب الجلطة قريبًا له استولى على جميع أموال فرقه جورج سيدهم وهرب إلى أمريكا، وذلك الذى لم يتحمله الفنان الكبير، مرهف الحس صانع البسمة الكبيرة وذلك ما أكده الفنان سمير غانم لإحدى الفضائيات العربية عام 2018. آخر ظهور له كان خلال إعلان خاص بإحدى الشركات الكبرى حمل شارة (يلا نكمل لمتنا) مع سمير غانم وشيرين بطلى مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع فى نفس الديكور الذى تم إعداده خصيصًا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.