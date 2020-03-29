ماجدة خير الله لـ الوفد: جورج سيدهم ممثل شامل

كشفت الكاتبة والناقدة ماجدة خير الله عن أسرار في شخصية النجم القدير جورج سيدهم.
وقالت في تصريحات خاصة لـ الوفد: بدأ اسم جورج يسطع في السماء من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح، والتي كانت لهم شهرة ضخمة جدًا آنذاك تثبت نجاحهم.
وأَضافت ماجدة، قائلة: جورج من الممثلين الشاملين حيث أشترك في العديد من المسرحيات بصحبه اصدقاء عمره الذين شقوا طريقهم نحو النجاح سويا وهم الفنان سمير غانم والضيف أحمد، وبعد وفاة الأخير، انفصل الثلاثي وذهبا كل منهم يشق طريقه بمفرده.
ومن المعروف ان الناقدة ماجدة شاركت جورج في مسلسلين وهما صباح الورد وعصر الفرسان.
وأكدت ماجدة، أنه من خلال العمل معه في المسلسين تأكدت أن موهبه جورج لاتقف عند حدود الكوميدي لافتا الي انه فنان شامل يستطيع تجسيد مختلف القوالب والأشكال الفنية اذا سنحت له الفرصة.
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