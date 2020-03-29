خليك في البيت.. محمد حماقي يشارك جمهورة عمله من المنزل

حرص المطرب محمد حماقي، على مشاركة جمهوره بصورة أثناء عمله من البيت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر خلال الصورة العاب أطفال داخل المنزل وشاشة بها أعمال موسيقية، معلقًا عليها: "أعمل من Advertisements داخل المنزل.. خليك في البيت". داخل المنزل.. خليك في البيت". الجدير بالذكر أنه طرح المطرب محمد حماقي مؤخرًا كليب "تعرف بحبك ليه"، كلمات أمير طعيمة، ألحان تامر علي، وتوزيع تميم، وحققت نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

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